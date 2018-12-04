Водоканал Елабуги заменяет «проблемные» участки сетей в частном секторе

(Елабуга, 4 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках социальной программы ОЭЗ «Алабуга» начала восстанавливать «проблемные» участки сетей водоснабжения в частном секторе Елабуги. Речь идет о сетях, которые не состоят на балансе местного Водоканала, с 2017 года перешедшего в введение ОЭЗ. Сети водоснабжения изношены, но жители не в состоянии их заменить за свой счет.

Так, на днях завершились ремонтные работы по улице Тойминская. Этот участок сетей обслуживает 7 домов. Это частный сектор, где в основном проживают пенсионеры. Из-за постоянных порывов дома регулярно отключались от водоснабжения. «Мы пошли навстречу жителям и заменили участок трубы за счет предприятия, это 70 м трубопровода. Потому что здесь в основном проживают пенсионеры, кроме того, этот участок у нас обслуживает мечеть. Также здесь установили два колодца», – делится представитель Водоканала Олег Петров.

Такую же помощь на предприятии планируют организовать и для жителей Большого Гласисного переулка, где также из-за изношенности сетей происходят регулярные порывы. Водоканал перешел в ОЭЗ «Алабуга» в 2017 году, и с тех пор в городе заменили свыше 2 км сетей.

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