Татар-информ

4 декабря 2018, 03:17

Культура

Глава буинского землячества присвоил звание «Благодарный земляк» поэту Ренату Харису

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Культура

Глава буинского землячества присвоил звание «Благодарный земляк» поэту Ренату Харису

Фото: instagramm.ru/official_buinsk/

Церемонию награждения провел президент буинского землячества Ирек Закиров.

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). На сцене КРК «Пирамида» в Казани состоялась встреча буинского землячества, на которой наградили выдающихся земляков района и подвели итоги за прошедший год, сообщает пресс-служба администрации Буинского района.

На открытии с приветственным словом к собравшимся обратился руководитель исполнительного комитета Буинского района Ранис Камартдинов. От имени всех буинцев Ранис Рафисович выразил землякам благодарность и признательность за добрые дела – проведение социально-культурных благотворительных акции, благоустройство населенных пунктов, увековечивание памяти знаменитых земляков.

Церемонию награждения провел президент буинского землячества Ирек Закиров. Почетное звание «Благодарный земляк» было присвоено лауреату Государственной премии РФ, народному поэту РТ Ренату Харису, директору ГТРК «Татарстан» Фирдусу Гиматдинову, заместителю директора ГТРК «Татарстан» Тауфику Сагитову, главному редактору газеты «Сувар» Константину Малышеву, народному артисту РТ Фирзару Муртазину и народному артисту РТ Раилю Садриеву.

Благодарственные письма и денежные премии были вручены руководителям музыкальных коллективов Инне Минхановой, Вере Евдокимовой и Наталье Раковой.

«Благодаря вашим усилиям, дорогие земляки, Буинск воспринимается в республике как район, богатый историко-культурным наследием, гостеприимными, талантливыми и трудолюбивыми людьми. Мы верим, что совместными усилиями можно решить любые проблемы и преодолеть любые препятствия на пути укрепления экономики, совершенствования социальной сферы и, как следствие этого, роста уровня и качества жизни буинцев», – отметил глава района.

Торжество продолжилось демонстрацией фильма о Буинском крае. Для гостей мероприятия была подготовлена концертная программа артистов самодеятельности района.

 

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