Нижнекамцы могут со скидкой отправиться в пять городов Татарстана

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В кассах автовокзала Нижнекамска ввели скидку в размере 15% пенсионерам и студентам на междугородние рейсы в утренние часы, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Кроме того, специальное предложение подготовлено и выезжающим в Казань с Камско-Полянской автостанции: пенсионерам – 350 рублей, студентам и учащимся – 300 рублей.



Акция по льготному проезду от Нижнекамска осуществляется в пять городов Татарстана:путешественники могут отпраавиться в Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Лениногорск, Аксубаево. По цене со скидкой уже продано более 3 тыс. билетов на различные направления.

Справочную информацию можно получить по телефону: 8 (8555) 44-88-88, ознакомиться с подробным расписанием маршрутов и стоимостью проезда можно тут.

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