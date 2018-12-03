Горы подсолнечной лузги нашли экологи на территории казанского предприятия в Бугульме

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Горы подсолнечной лузги обнаружили экологи в ходе вертолетного облета на территории казанского предприятия в Бугульме, занимающегося производством подсолнечного масла холодного отжима. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Несанкционированная свалка находилась на улице Ленина. Инспекторы возбудили в отношении завода административное расследование.

Инспектор Мадина Усманова рассказала, что в процессе основной деятельности завода образуются большие объемы подсолнечной лузги, которые в выбрасывались на улицу. Отходы перегнивали и выделяли неприятный запах. В итоге мусор скопился на территории общей площадью 412,5 кв. метра.

Также на территории были выявлены горы строительных отходов (кирпич, бетон, асфальт), которые, по словам правонарушителя, образовались в результате сноса старых зданий и сооружений. В ходе осмотра специалисты установили, что на открытой местности хранились отходы: лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, бой бетонных изделий, бой кирпича, лузги подсолнечной на общей площади 1592 кв. метра.

Нарушителю грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.

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