Технику и инвентарь вручили инвалидам в Альметьевске

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Сертификаты, подарки, а также необходимые в быту технику и инвентарь подарили благотворители инвалидам Альметьевска. В Альметьевском драмтеатре для людей с ограниченными возможностями здоровья состоялась культурно-спортивная программа, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



От имени главы района с приветственным словом выступила заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Светлана Лаптева.

Она выразила слова благодарности в адрес сильных духом людей, отметив, что в Альметьевском районе проживает 12 тысяч особенных людей, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, добиваются успехов в творчестве и спорте.





Заместитель руководителя исполкома Альметьевского местного отделения партии «Единая Россия» Алия Махиянова вручила памятный подарок многодетной маме Гульшат Кадыровой, которая увлекается шитьем, вязанием и вместе с мужем воспитывает троих детей.



Людей с ограниченными возможностями приветствовали и представители мусульманской и православной религий. Благотворительная помощь была оказана Ирине Еланской и Фанусе Никитиной.





Представитель азербайджанской диаспоры «Бирлик» вручил благотворительную помощь активисту среди членов общества слепых – участнику городских мероприятий Кутдусу Муяссарову. Активному участнику соревнований по шахматам и шашкам Булату Музафарову подарили сертификат в салон оптики.



Памятные подарки также вручили директора ресторанов, представители добровольческого центра «Волонтер». Победители соревнований различных уровней также получили подарки.

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