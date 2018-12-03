В Альметьевске наградили победителей чемпионата и первенства РТ по спортивному ориентированию

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В городском парке имени 60-летия нефти Татарстана состоялся финал открытого чемпионата и первенства города Альметьевска по спортивному ориентированию, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

В состав программы четвертой туриады (спартакиады) вошли восемь республиканских мероприятий, в том числе и соревнования по спортивному ориентированию.

Всего в состязаниях приняло участие более 500 человек из подростковых клубов республики. Среди них – команды из Нижнекамска, Набережных Челнов, Октябрьского, Лубянского лесотехнического колледжа.

По итогам всех соревнований победителями стала команда «Туристы» станции юных техников (Альметьевск) – они завоевали восемь медалей разного достоинства; второе место досталось команде из Набережных Челнов – челнинцы заработали семь медалей. Третье место заняли студенты и преподаватели Лубянского лесотехнического колледжа, в копилке которых пять медалей.

Среди городских школ «золото» получила школа № 12. Среди школ сельских поселений победителями стали Абдрахмановская школа и Кузайкинская школа.

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