Школьники обнаружили в Татарстане более семи тысяч несанкционированных свалок

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Ученики татарстанских школ зафиксировали 7 356 нарушений с помощью мобильного приложения «Школьный экопатруль» за 2017/2018 учебный год, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«С начала года в республиканскую общественную приемную Министерства экологии и природных ресурсов РТ поступило 10 304 обращения. Самыми активными помощниками экологов являются школьники. От них через мобильное приложение „Школьный эко-патруль“ пришло 54% от общего числа сообщений», — отметили в министерстве.

За 2016/2017 учебный год школьники сообщили экологам о 6 800 несанкционированных свалках.

Мобильное приложение «Школьный экопатруль» работает в Татарстане уже четыре года. За это время от учеников в адрес экологов поступило более 20 тысяч сообщений.

По итогам каждого сезона конкурса организаторы награждают самого активного школьника, класс и школу. На сегодняшний день больше всего обращений пришло от учеников Нижнекамского, Спасского, Алексеевского районов и Казани.

По каждой свалке со стороны природоохранных органов принимаются надзорные меры, а школьник получает баллы и уведомление о ликвидации свалки с прикреплением фотографии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.