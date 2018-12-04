Татар-информ

4 декабря 2018, 08:04

Здоровье и среда

Школьники обнаружили в Татарстане более семи тысяч несанкционированных свалок

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Здоровье и среда

Школьники обнаружили в Татарстане более семи тысяч несанкционированных свалок

Большинство сообщений об экологических нарушениях в Минэкологии РТ поступает от учащихся школ.

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Ученики татарстанских школ зафиксировали 7 356 нарушений с помощью мобильного приложения «Школьный экопатруль» за 2017/2018 учебный год, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«С начала года в республиканскую общественную приемную Министерства экологии и природных ресурсов РТ поступило 10 304 обращения. Самыми активными помощниками экологов являются школьники. От них через мобильное приложение „Школьный эко-патруль“ пришло 54% от общего числа сообщений», — отметили в министерстве. 

За 2016/2017 учебный год школьники сообщили экологам о 6 800 несанкционированных свалках. 

Мобильное приложение «Школьный экопатруль» работает в Татарстане уже четыре года. За это время от учеников в адрес экологов поступило более 20 тысяч сообщений. 

По итогам каждого сезона конкурса организаторы награждают самого активного школьника, класс и школу. На сегодняшний день больше всего обращений пришло от учеников Нижнекамского, Спасского, Алексеевского районов и Казани.

По каждой свалке со стороны природоохранных органов принимаются надзорные меры, а школьник получает баллы и уведомление о ликвидации свалки с прикреплением фотографии.

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