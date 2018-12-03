В России сеть 5G начнет работать в 2024 году

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Сеть 5G должна заработать по всей России в 2024 году. При этом первые территории, где сотовая связь нового поколения будет работать на постоянной основе, появятся уже в 2020-м. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, пишет «Российская газета».

В текущем году тестирование 5G было произведено в московском Сколкове и петербургском Эрмитаже. Создание коммерческих сетей должно начаться уже в середине следующего, 2019 года.

По словам замминистра, три оператора уже подали соответствующие заявки в Госкомиссию по радиочастотам. В случае одобрения заявок будет организована экспертиза на электромагнитную совместимость. Она покажет, можно ли использовать частоты на заявленной территории.

В случае получения положительного заключения экспертов операторы получат частоты на аукционе, который Роскомнадзор проведет примерно в середине 2019 года.

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