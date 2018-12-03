Главный тренер «Северстали»: В поражении от «Ак Барса» есть положительные моменты

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал проигранный со счетом 2:4 матч с казанским «Ак Барсом». По мнению наставника череповчан, в игре его подопечных можно выделить положительные моменты.

«Считаю, что игра была хорошая. Мы повели в счете, но немножко не поверили в свои силы и пропустили ненужный первый гол. Второй период неплохо играли, но концовочку не провели как надо. Позитив в том, что при счете 2:3 у нас были моменты, чтобы сравнять счет, хотя с “Ак Барсом” тяжело играть. Не все так плохо, жизнь продолжается», – поделился на послематчевой пресс-конференции наставник «Северстали».

Главный же тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов пообещал исправить игру «Ак Барса»: «Неплохая была игра и непростая. Пропустили сразу две шайбы, потом все же нашли возможность забить и начали играть так, как должны были. Но не все получалось так, как мы хотели. Будем работать и исправлять свою игру».

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