В России упростят процедуру установления инвалидности

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Процедура прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности в России будет упрощена. Об этом заявил в интервью министр труда РФ Максим Топилин, передает ТАСС.

В частности, передача направительных документов из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы будет производиться без участия гражданина.

Кроме того, для исключения разночтений в форме для направления на экспертизу Минтруд и Минздрав вместе разработают перечни медицинских обследований для конкретных заболеваний.

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«<…> и из МСЭ отправлять людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования уже не будут», – подчеркнул Топилин.

Параллельно ведомство работает над переводом взаимодействия с медорганизациями в режим электронного документооборота, добавил министр.

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