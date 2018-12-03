Минсельхоз: Россия готова экспортировать 39 млн тонн зерна

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). По оценкам Минсельхоза РФ, экспортный потенциал России по зерновым культурам составит 39 млн тонн, из которых 34 млн придутся на пшеницу. Об этом доложил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Дмитрий Патрушев.

«Назову еще одну цифру: общий объем экспорта сельхозпродукции, как мы ожидаем, по итогам этого года составит порядка 26 млрд долларов», – приводит слова министра сельского хозяйства России пресс-служба Кремля.

Как сообщил Патрушев, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100% площадей. «Главное, что, несмотря на несколько неблагоприятные погодные условия, нам удалось собрать хороший урожай – 110 млн тонн в чистом весе, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет», – уточнил министр.

По его словам, в этом году планируется также собрать 18 млн тонн маслосемян – на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее. Также практически завершен сбор урожая свеклы, который превысил 41 млн тонн. Накопано 6,7 млн тонн картофеля, собрано 4,2 млн тонн овощей открытого грунта и почти миллион тонн овощей закрытого грунта. Также запасено более миллиона тонн плодов и ягод.

Полученный урожай, заявил министр, «позволит как обеспечить внутреннюю потребность Российской Федерации в продовольствии, так и направить запланированные нами объемы на экспорт».

Глава Минсельхоза доложил также о посеве озимых культур: «В настоящее время сев проведен на площади более 17,5 млн га, в прошлом году показатель был на полмиллиона гектаров ниже. Ожидаем, что состояние озимых будет достаточно неплохое, надеемся на достаточный снежный покров и благоприятную погоду».

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