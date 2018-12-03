Матч «Локомотив» – «Рубин» предварит минута молчания в память о Ломакине

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Матч четвертьфинала Кубка России между «Локомотивом» и «Рубином» предварит минута молчания в память о трагически погибшем игроке москвичей Алексее Ломакине. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу команды.

Кроме того, футболисты «Локомотива» будут играть с траурными повязками.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 18-летний полузащитник московского клуба был найден мертвым через два дня после того, как перестал выходить на связь.

Встреча состоится на столичной «РЖД Арене» 5 декабря. Она начнется в 19.30 по Москве.

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