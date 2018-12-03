В МВД России решили уменьшить нагрузку на участковых

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Министерство внутренних дел России собирается уменьшить нагрузку на участковых полицейских, ограничив их обязанности. Это следует из проекта приказа ведомства, размещенного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Создатели документа объясняют соответствующие планы тем, что участковые чрезмерно загружены и им нередко приходится работать вне своей территории. Эти тенденции приводят к оттоку кадров, констатируют они.

В частности, МВД намерено освободить участковых от проверки заявлений, касающихся экономических правонарушений, а также тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, бумажная отчетность должна быть заменена электронной.

Ведомственный приказ должен вступить в силу в мае 2019 года.

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