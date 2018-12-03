Рустам Минниханов посетил новый музей современного искусства в Хельсинки

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в ходе рабочего визита в столицу Финляндии Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новый музей современного искусства Amos Rex, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Музей, открывшийся в августе этого года, образован из коллекции известного мецената и коллекционера Амоса Андерсона. Старый музей, известный своим большим собранием финского искусства XIX-XX веков, работал с 1965 года, несколько лет назад начались поиски нового помещения для размещения собрания. Коллекцию разместили в подземных помещениях в квартале Ласипалатаси.

Директор культурного учреждения рассказал, что Amos Rex входит в число самых инновационных европейских комплексов за 2018 год. Новый объект предполагает развитие новых форм музейного искусства, в том числе внедрение иммерсивных технологий.

Рустам Минниханов ознакомился с премьерной экспозицией музея — выставка состоит из 4 крупных аудиовизуальных инсталляций, представляющих собой синтез искусства, дизайна и современных технологий.

Президент Татарстана высоко оценил опыт музея в части совершенствования музейного дела и внедрения новых методов в деятельности. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Финляндию Рустам Минниханов изучит нестандартные проектные решения центральной библиотеки Хельсинки. Приобретенный опыт будет использован во время реконструкции здания НКЦ «Казань» для размещения в нем Национальной библиотеки Татарстана.

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