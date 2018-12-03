(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске две школьницы разбили новогоднее украшение в парке, сообщает телеканал «НТР-24».

Как сообщает телеканал, действия девочек попали на камеру видеонаблюдения. Школьницы разбили несколько лампочек на новогодней арке на входе в городской парк им. Г. Тукая. По предварительным данным, хулиганкам около 10 лет.

Конструкцию в целях безопасности обесточили.

Действие детей не сойдет им с рук – скорее всего родителям школьниц придется заплатить штраф за испорченное новогоднее украшение.



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