В России будут вручать награды лучшим волонтерам

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В России будут присваивать звания лучшим волонтерам, а также вручать награды, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера страны Татьяну Голикову.

«В 85 регионах России будет создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в волонтерских проектах, в том числе учреждены награды и звания, стипендиальная поддержка для обучающихся», — передает агентство слова политика.

Голикова также отметила, что работа по развитию информационной системы «Добровольцы России» будет продолжена. Платформа помогает в поиске информации, взаимодействии и коммуникации добровольцев, а также дает возможность вести комплексный учет опыта волонтерской деятельности и компетенций и т. д.

По словам вице-премьера, на платформе сейчас зарегистрировано почти 400 тыс. человек, и с каждым годом их число будет увеличиваться на более чем 150 тыс. человек.

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