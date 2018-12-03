(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Казани мужчина пытался покалечить себя после неудачной кражи конфет из магазина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Дельта».

«Сигнал тревоги поступил на пульт центральной станции мониторинга "Дельта" накануне вечером. Кнопку тревожной сигнализации нажал один из сотрудников магазина, который расположен на улице Достоевского», – уточнили в пресс-службе «Дельты».

Сотрудников охраны встретили продавцы, которые стояли вокруг мужчины с окровавленной рукой. Они рассказали, что несколько минут назад мужчина пытался вынести из магазина дорогостоящую коробку конфет, но его поймали сотрудники магазина.

Когда злоумышленник понял, что в ближайшее время приедут полицейские, он схватил канцелярский нож и попытался покалечить себя. При это мужчина заявил, что сегодня ему нельзя попадать в отделение полиции.

Прибывшим медикам скорой помощи задержанный заявил, что болен ВИЧ. После оказания первой помощи, мужчину передали полицейским, и он был доставлен в отделение.

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