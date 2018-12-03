Рустам Минниханов возглавит делегацию Татарстана на съезде «Единой России» в Москве

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Татарстанское отделение будет представлено на съезде партии «Единая Россия» более чем 40 делегатами. Участие в съезде примут Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, координаторы партийных проектов. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ТРО ВПП «Единая Россия».

По словам члена регионального политсовета «ЕР» Юлии Нигматуллиной, сейчас необходимо выработать новую стратегию развития партии «Единая Россия» на краткосрочную и долгосрочную перспективы. «В том числе я надеюсь, что будут затронуты вопросы социально-экономического развития. Очень актуальным остается вопрос о подростковой преступности и беспризорности. Зачастую, самыми жестокими являются брошенные дети, которые обижены на весь мир за царящий хаос в своей жизни. В преступности и безнравственности нельзя винить только их семьи и друзей. Здесь стоит обратить внимание и на политику. От этого зависит благополучие будущих поколений», – поделилась мнением Нигматуллина.

Ранее в регионах была запущена серия дискуссий «Обновление – 2018». Партийцы собирали идеи и предложения по повышению эффективности партийной работы, новые решения для развития страны, которые будут озвучены регионами на съезде партии. В рамках дискуссионных площадок региональный исполком партии получил более 400 предложений и рекомендаций от секретарей первичных отделений, координаторов партпроектов, депутатов-единороссов всех уровней, сторонников партии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.