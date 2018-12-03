Эксперты на форуме «Открытие талантов»: Опыт Татарстана необходимо транслировать в другие регионы

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Эксперты на форуме «Открытие талантов», который проходил в течение двух дней в столице республики, отметили, что опыт Татарстана необходимо транслировать в другие регионы страны, сообщают организаторы.

На пятом по счету форуме участники искали ответ на вопрос «Как создать условия для развития, трудоустройства и профессиональной самореализации молодежи?». Решения рассматривались по трем направлениям: школы, ссузы и вузы, а также предприятия.

Руководитель учебно-методического центра «Сириус» Алексей Горбачев отметил, что в Татарстане очень хорошо работает система наставничества. Его поддержала и руководитель проекта по развитию движения наставничества Агентства стратегических инициатив Наталья Кравченко: «Благодаря Университету талантов у Татарстана появились уникальные компетенции по работе с одаренными детьми и молодежью», — подчеркнула спикер, а также предложила представителям Татарстана делиться практикой с другими регионами страны.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поблагодарил специалистов за высокую оценку работы в Татарстане, отметив, что сегодня открывается новая страница Университета талантов.

Во время форума работала экспозиция профессиональных возможностей «Мой Татарстан. Мой Талант», которую посетили около 1200 студентов и школьников Татарстана. Они смогли познакомиться с предприятиями республики и найти площадки для профориентации.

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