Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Финляндию

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Финляндию. В аэропорту Хельсинки его встретил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В Хельсинки Рустам Минниханов встретится с представителями финских деловых кругов, а также примет участие во всемирно известной конференции стартапов и молодых предпринимателей Slush. Также ожидается двусторонняя встреча Президента РТ с Президентом Финляндии Саули Ниинисте», – сказали в пресс-службе.

Перспективы развития торгово-экономических связей между Татарстаном и Финляндией планируется рассмотреть в ходе круглого стола с участием представителей местного бизнес-сообщества. Расширение взаимного товарооборота станет главной темой беседы и на встрече Рустама Минниханова с министром экономики Финляндии господином Микой Линтиля.

В рамках конференции Slush Президент РТ ознакомится с выставкой инновационных решений и перспективных стартап-проектов, обсудит варианты сотрудничества с руководством энергетической компании Fortum.

Помимо этого, Рустам Минниханов планирует посетить музей современного искусства Amos Rex, новую центральную библиотеку Хельсинки и встретиться с местной татарской общиной.

В состав делегации Татарстана вошли министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

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