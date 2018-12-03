(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Пьяный мужчина разнес офис в центре Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе охранного предприятия «Дельта».

«Рано утром на пульт центральной станции мониторинга "Дельта" поступил сигнал о срабатывании сигнализации в офисном помещении в доме № 20 по улице Пушкина», – рассказали в пресс-службе охранного предприятия.

Спустя семь минут первый экипаж был у здания. Сотрудники охраны зашли в офис и обнаружили внутри погром: документы и офисная техника были разбросаны по полу, мебель перевернута, а со стены сорваны картины.

Сотрудники группы быстрого реагирования поднялись на второй этаж, где застали предполагаемого злоумышленника. Мужчина был пьян и вел себя крайне агрессивно, опрокидывая и ломая все на своем пути. Дебошира обезвредили и одели на него наручники, после чего вызвали полицейских.

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