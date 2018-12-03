Студенты Университета Иннополис заняли четыре первых места на международном хакатоне

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Студенты Университета Иннополис заняли четыре первых места на крупнейшем в Европе хакатоне, сообщает пресс-служба IT-вуза.

В мероприятии, которое проходило в финском вузе в Хельсинки, приняли участие 1300 разработчиков из России, Финляндии, Эстонии, Швеции, Нидерландов, США, Великобритании и других стран.

Выпускники бакалавриата казанского IT-вуза и основатели стартапа BeTrip создали умного бота, который может подбирать билеты, жилье и даже вид досуга на основе контекста переписки пользователей, и выиграли в треке AI and Big Data.

Согласно условиям одного из кейсов, участникам хакатона надо было разработать решение на тему «мессенджер будущего». Первое место в этой категории заняла команда выпускника татарстанского университета Андрея Тропина. Они придумали бота, который может перевести аудиосообщение в социальной сети в формат GIF-изображения, что поможет людям с нарушением слуха понять содержание послания.

Второе место заняла другая татарстанская команда — разработчики придумали систему, которая помогает пользователям ориентироваться в чатах с большим количеством непрочитанных сообщений.

Еще одна команда из Татарстана создала проект Share City, позволяющий стартапам вносить информацию о себе в базу на основе технологии блокчейн.

Студент четвертого курса Юрий Гаврилин собрал команду на полях конкурса и разработал приложение для беспилотных автобусов, которые не просто двигаются по заданному маршруту, но и самостоятельно выбирают маршрут, анализируя дорожную ситуацию.

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