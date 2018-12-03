(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Кайбицком районе Татарстана построят завод по производству рапсового масла. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия района Фиргат Басыров. По его словам, новое производство появится в селе Большое Подберезье.

Новый комплекс возводится на базе ООО «Агрофирма „Подберезье“». В организации отметили, что мощности нового предприятия позволят перерабатывать 12 тонн семян рапса в сутки. Здесь будут производить рапсовое масло и жмых способом холодного отжима.

«Монтаж оборудования планируется завершить к весне 2019 года, а запуск производства намечен на октябрь», — сообщили в ООО «Агрофирма „Подберезье“». По предварительным данным, общая стоимость данного проекта составит 14,5 млн рублей.

Как уточнил Фиргат Басыров, «Подберезье» занимается как производством, так и переработкой продукции растениеводства. Так, здесь производят и реализуют подсолнечное и льняное масло, несколько видов муки. Новый завод позволит хозяйству значительно увеличить объемы переработки сельскохозяйственной продукции.

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