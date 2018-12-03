В Нижнекамске мужчина отморозил ноги, и теперь ему грозит ампутация

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске 37-летний мужчина отморозил ноги, и теперь ему грозит ампутация. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

По предварительным данным, мужчина приехал в республику из Краснодарского края на заработки и жил в небольшом дачном домике. Вероятнее всего, в доме не было отопления, и мужчина сильно замерз.

На третий день, когда на ногах стали появляться пузыри, он решил вызвать скорую помощь. Потерпевшего доставили в больницу.

В зависимости от состояния нижних конечностей пациента, врачами будет принято решение об ампутации только пальцев на ногах или же обеих стоп.



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