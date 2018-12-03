В Казанском Кремле презентуют первый в Татарстане музейный видеогид для слабослышащих

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). 4 декабря в выставочном зале «Манеж» Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится презентация первой в Татарстане музейной программы для слабослышащих и глухих людей – «Видеогид по Казанскому Кремлю».

Он представляет собой 19 видеороликов об объектах и истории Казанского Кремля, информация на которых передана на жестовом языке. Для наиболее комфортного восприятия материала видеогид снабжен субтитрами. Проект реализован при поддержке Группы компаний ICL и татарского республиканского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

В презентации программы примет участие фокус-группа слабослышащих и глухих студентов Казанского авиационно-технического колледжа им. П. В. Дементьева, которые протестируют новый гид по объектам Казанского Кремля.

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