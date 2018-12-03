В Нижнекамске адаптировали два здания для инвалидов за 2,5 млн рублей

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В рамках программы «Доступная среда» в Нижнекамске адаптировали два здания для людей с ограниченными возможностями здоровья – на эти цели в текущем году было выделено 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Средства позволили создать доступную среду в автогородке «Велики» и в 70-м детском саду для ребят с нарушениями зрения. В дошкольном учреждении расширили дверные проемы, установили пандусы с поручнями, реконструировали туалеты, закупили обучающее оборудование.



По словам начальника управления соцзащиты Голсирин Ямалеевой, за восемь лет действия программы в районе в общей сложности адаптировали под нужды инвалидов 87 объектов.



На сегодняшний день ведется работа по установке пандусов в многоэтажных домах – за последние несколько лет за счет управляющих компаний специальными приспособлениями оснастили 41 подъезд. Еще 140 пандусов за два года установили в рамках капитального ремонта. По словам Голсирин Ямалеевой, осталось 15 инвалидов-колясочников, по которым вопрос еще не решился, однако работа ведется.

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