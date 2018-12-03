Ледяная глыба, слетевшая с грузовика на трассе М5, пробила лобовое стекло иномарки из Татарстана

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Ледяная глыба, слетевшая с грузовика на трассе М5 в Башкирии, пробила лобовое стекло иномарки из Татарстана. Фотографии с места ДТП разместили очевидцы на страницах в соцсетях.

ДТП произошло в Туймазинском районе на трассе М5. По предварительным данным, с крыши грузовика слетела ледяная глыба и пробила лобовое стекло у легковушки «Киа» с татарстанскими номерами.

26-летний водитель иномарки не пострадал, а вот пассажирам «Киа» повезло меньше – 36-летнего мужчину и 10-летнего ребенка на каретах скорой помощи доставили в больницы.

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