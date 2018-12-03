Международное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Татарстана

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «BBB-», прогноз «Позитивный». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Согласно заключению агентства, такой прогноз отражает хорошую кредитоспособность республики, способность демонстрировать сильные бюджетные показатели при проведении взвешенной бюджетной политики, а также учитывает диверсифицированную экономику республики.

Кроме того, российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана по национальной шкале на уровне «АА+», прогноз «Стабильный», говорится в сообщении.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.