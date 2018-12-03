В России запустили проект по ликвидации свалок автомобильных шин

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В России запустили проект по ликвидации нелегальных свалок автомобильных шин, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

«Крупные стихийные накопления бесхозяйных утильных шин будут не только вывезены, но и переработаны на специализированных предприятиях в резиновую крошку, войдут в состав кровельных материалов или битумных пластин, станут капельной системой полива или иными видами изделий», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Граждане могут до 20 декабря этого года отправить на адрес shina@eko-fond.ru координаты месторасположения и фотографии нелегальной свалки, указав контакты для обратной связи. Самых активных эковолонтеров будет ждать вознаграждение.

В рамках проекта будут ликвидироваться свалки старых шин объемом не менее 10 тонн — это примерно 250 грузовых или 1000 легковых покрышек. Также шины не должны быть перемешаны с грунтом, коммунальными и строительными отходами. Более подробно о проекте можно узнать на сайтах: nokiantyres.ru и eko-fond.ru или с 9 утра и до 6 часов вечера по телефону: 8-800-700-35-06.

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