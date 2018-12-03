Учитель школы из Набережных Челнов подала заявление об увольнении после конфликта с ученицей

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). После инцидента в школе № 22 Набережных Челнов учитель подала заявление об увольнении, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Инцидент произошел 1 декабря на уроке математики, когда учитель вызвала к доске ученицу 7-го класса. «По словам педагога, при затруднении в решении задачи учитель взяла ее за предплечье и повела на другую сторону доски для показа формулы. После уроков девочка с мамой обратились в травмпункт с жалобой на боль в плече, где ребенку был поставлен диагноз “ушиб мягких тканей правого плеча”», – говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве отметили, что в школе проведено служебное расследование, после которого учителю вынесено дисциплинарное взыскание.

«Для объяснения сложившейся ситуации министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов вызвал к себе начальника управления образования и по делам молодежи исполкома Набережных Челнов Винера Харисова и директора школы № 22 Николая Осипова», – уточняется в сообщении Минобрнауки РТ.

Кроме того, по поручению Рафиса Бурганова каждый конкретный случай, произошедший в образовательных организациях, затрагивающий соблюдение норм педагогической этики, будет рассмотрен на всеобщем республиканском родительском собрании, которое состоится в декабре.

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