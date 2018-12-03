Школьник из Набережных Челнов сообщил полицейским о взрыве в школе

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Второклассник из Набережных Челнов позвонил в полицию и сообщил о взрыве в школе, сообщает газета «Челнинские известия».

Инцидент произошел в воскресенье, 2 декабря. Днем в полицию с мобильника позвонил мальчик и сообщил, что школа взорвалась.

Стражам порядка удалось по горячим следам вычислить телефонного шутника. Им оказался 8-летний мальчик, проживающий в 37-м комплексе Автограда.

Родителей школьника привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и воспитание ребенка.

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