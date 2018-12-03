Футболист «Локомотива» после своей пропажи найден мертвым

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Полузащитник «Локомотива» Алексей Ломакин спустя два дня после пропажи обнаружен мертвым. Об этом сообщается на сайте «Советский спорт».

Как рассказывает мать футболиста, Алексей 30 ноября уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», а на следующий день перестал поддерживать связь. Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря.

Женщина выяснила, что ее сын забыл мобильное устройство вместе с рюкзаком в такси. Водитель пояснил ей, что вещи оставил молодой человек, который ехал с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время.

Восемнадцатилетний воспитанник «Локомотива» в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги не принял участия ни в одном матче, но провел три встречи в молодежной команде.

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