Приставы РТ арестовали и продали молоко, чтобы погасить долг по зарплате рабочим сельхозпредприятия

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане приставы арестовали и продали молоко, чтобы погасить долг по зарплате рабочим сельхозпредприятия. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«Судебные приставы отдела судебных приставов по Буинскому, Апастовскому, Кайбицкому районам республики исполнили решение суда о взыскании с одного из сельхозпредприятий Буинского района задолженности по заработной плате в размере 12,9 млн рублей», – рассказала Лилия Халимова.

Приставы регулярно арестовывали порядка 4 тонн молочной продукции, после чего реализовывали ее. Вырученные от продажи деньги шли на погашение долгов по зарплате.

На сегодняшний день долг перед работниками сельхозпредприятия полностью погашен.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.