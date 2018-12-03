Из Нижнекамска в Ижевск будут ездить ежедневные поезда

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Ежедневные пригородные поезда сообщением Нижнекамск – Ижевск и курсирующие в обратном направлении вводятся с 9 декабря, сообщает компания «Содружество».

Так, электричка № 6675/6676 будет отправляться из Ижевска в 8.24 и прибывать в Нижнекамск в 12.16.

Поезд № 6677/6678 со станции Нижнекамск будет отъезжать в 12.56 и приезжать в Ижевск в 18.38.

Отправление электрички № 6749/6750 со станции Ижевск назначено на 16.32, прибытие в Нижнекамск – в 20.34.

Поезд № 6751/6752 будет уезжать из Нижнекамска в 6.10 и прибывать в Ижевск – в 12.13.

«В расписании указано местное время», – говорится в сообщении пригородной пассажирской компании.

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