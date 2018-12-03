Президиум Духовного управления мусульман РТ объявил 2019-й Годом толкования Корана

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Президиум Духовного управления мусульман Татарстана объявил 2019-й Годом толкования Корана, об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.

Муфтият планирует издать в 2019-м собственные тафсиры Корана на русском и татарском языках.

На сегодняшнем очередном заседании президиума также были рассмотрены вопросы определения даты проведения пленума ДУМ РТ, внесения изменений в положение «Об аттестации имамов ЦРО — ДУМ РТ», а также обсуждался план работы на будущий год.

Кроме того, члены президиума утвердили награды ДУМ РТ. Так, орден Марджани трех степеней и медаль «Единство» будут вручаться религиозным и другим деятелям за «добросовестный труд в области ислама, заслуги в области сохранения религиозных и национальных традиций, развитие межконфессионального мира и согласия» и пр.

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