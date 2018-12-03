Форварда «Нефтехимика» вызвали в сборную Финляндии

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня сборная Финляндии по хоккею огласила список хоккеистов, которые примут участие во втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. В списке значится нападающий «Нефтехимика» Юусо Пуустинен.

Пуустинен является не только лучшим бомбардиром нижнекамской команды, в 34 матчах чемпионата КХЛ на его счету 17 заброшенных шайб и 13 результативных передач, 30 очков. Больше него никто в лиге пока не забросил, столько же, 17 голов на счету канадского форварда «Автомобилиста» Найджела Доуса.

Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге, в нем помимо финнов примут участие сборные России, Чехии и Швеции. В состав команды Суоми кроме Пуустинена вошло семь игроков из КХЛ.

На первом этапе Евротура, финском «Карьяла Кап», в сборной Финляндии сыграла вся финская тройка «Нефтехимика»: Руохамаа — Пуустинен — Няттинен. Сейчас вызван только один Пуустинен.

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