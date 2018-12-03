Церемонии открытия и закрытия WorldSkills-2019 пройдут на Центральном стадионе Казани

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 пройдут на Центральном стадионе Казани, основной культурной площадкой чемпионата станет развлекательный парк Skills Culture Park, который откроют на территории выставочного комплекса «Казань Экспо». Информацию об этом озвучили сегодня на заседании под руководством Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Церемонии открытия и закрытия чемпионата будут проведены на площадке Центрального стадиона Казани, для проживания участников и экспертов чемпионата будет использован жилой комплекс „Деревня Универсиады“. Основной культурной площадкой чемпионата будет Skills Culture Park — развлекательный парк, который расположится на территории „Казань Экспо“», — сказали в пресс-службе.

Как отмечено на заседании, главной соревновательной площадкой чемпионата станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Эта площадка располагается в непосредственной близости от международного аэропорта «Казань», что позволяет минимизировать логистические и организационные трудности, связанные с приездом участников и гостей чемпионата, а также доставкой оборудования.

Инфраструктура «Казань Экспо» включает в себя современный конгресс-холл на 3 тыс. мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек, парковочную зону на 2 тыс. машиномест и зоны питания. Ожидается, что участниками, экспертами и гостями чемпионата станут порядка 200 тыс. человек.

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