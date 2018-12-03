Татарстанские синхронисты завоевали шесть медалей на международном турнире в Праге

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Праге завершился 37-й международный рождественский турнир по синхронному плаванию «Christmas prize Prague 2018», на котором спортсмены из Татарстана завоевали шесть медалей: пять наград высшей пробы и одно «серебро». Об этом сообщает пресс-служба Федерации синхронного плавания РТ.

Открытием турнира, в котором приняли участие 262 спортсмена из 23 стран, стала представительница Татарстана Анна Гордеева, которая четыре раза поднималась на вершину пьедестала: в техническом и произвольном соло, в произвольном дуэте с Алиной Тихомировой и в составе группы комбинированной программы.

Также золотые медали завоевал микст-дуэт Артур Коршунов и Татьяна Митрофанова. Серебряные медали в произвольном дуэте достались Татьяне Плотниковой и Галине Лучшевой.

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