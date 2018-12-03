В России появятся комплексы по утилизации использованных батареек

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В России планируют создать новые мощности по утилизации использованных батареек, сообщают «Известия» со ссылкой на Минпромторг России.

Минприроды РФ совместно с госкорпорацией «Росатом» разработали рассчитанный до 2024 года федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности». Согласно документу планируется создание 7 межрегиональных комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов.

Отмечается, что новые предприятия будут строиться на базе объектов по уничтожению химического оружия. Сейчас батарейки вывозят на обычные мусорные полигоны, а перерабатывает их единственный завод в городе Челябинск. К 2020 году для этих целей планируется создать еще один такой комплекс в Подмосковье.

Батарейки относятся к отходам второго класса опасности, так называемые «высокоопасные вещества». Все отходы с 1-го по 4-й классы опасности должны в обязательном порядке утилизироваться.

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