В Спартакиаде среди инвалидов в Елабуге впервые участвовали дети

(Елабуга, 3 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Свыше 70 спортсменов собрала Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями в Елабуге. Соревнование прошло в рамках декады инвалидов. Впервые в нем приняли участие и дети.
Всего за победу боролись 4 команды — из Елабужского психоневрологического интерната, предприятия «Елабуга УкупрПласт», школы-интерната для детей с нарушением слуха и местного общества инвалидов. Соревнования прошли по 6 видам спорта: шашки, шахматы, легкая атлетика (бег 60 м, прыжок в длину с места, сгибание – разгибание рук в упоре лежа), армрестлинг, пауэрлифтинг, гиревой спорт.
Лучше всех во всех этапах проявили себя спортсмены из елабужской школы-интерната для детей с нарушением слуха, а также представители ООО «Елабуга УкупрПласт».