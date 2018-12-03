В Спартакиаде среди инвалидов в Елабуге впервые участвовали дети

(Елабуга, 3 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Свыше 70 спортсменов собрала Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями в Елабуге. Соревнование прошло в рамках декады инвалидов. Впервые в нем приняли участие и дети.

Всего за победу боролись 4 команды — из Елабужского психоневрологического интерната, предприятия «Елабуга УкупрПласт», школы-интерната для детей с нарушением слуха и местного общества инвалидов. Соревнования прошли по 6 видам спорта: шашки, шахматы, легкая атлетика (бег 60 м, прыжок в длину с места, сгибание – разгибание рук в упоре лежа), армрестлинг, пауэрлифтинг, гиревой спорт.

Лучше всех во всех этапах проявили себя спортсмены из елабужской школы-интерната для детей с нарушением слуха, а также представители ООО «Елабуга УкупрПласт».



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