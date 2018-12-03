В Казани водителю стало плохо за рулем, он протаранил несколько авто и позже умер в больнице

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Казани водителю «Форда» стало плохо за рулем, он протаранил несколько автомобилей и позже умер в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Массовая авария произошла сегодня днем возле остановки общественного транспорта «Сады». По предварительным данным, водитель внедорожника «Форд» вылетел на обочину и протаранил сразу несколько автомобилей.

На видеозаписи, опубликованной на страницах в соцсетях, видно, что в результате ДТП пострадали как минимум 6 автомобилей. Все машины получили серьезные повреждения.

Собственный источник сообщил агентству, что водителю иномарки стало плохо за рулем, у него начался приступ обострившегося хронического заболевания. Мужчина не справился с управлением и спровоцировал аварию.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, водитель «Форда» позже умер в приемном покое больницы от полученной травмы головы. Еще двое пострадавших в этой аварии от медицинской помощи и от госпитализации отказались.

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