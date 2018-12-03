Федерация тенниса обсудит перспективы развития в Татарстане

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ») В конференц-зале Казанской академии тенниса состоится отчетное собрание Федерации тенниса Республики Татарстан, сообщает пресс-служба организации.
«На заседании будут заслушаны доклады об анализе судейской и тренерской деятельности, подведены итоги выступлений команд Республики Татарстан на международных турнирах, доклады структурных подразделений. Также в рамках заседания состоится обсуждение актуальных вопросов развития тенниса в РТ», — говорится в сообщении пресс-службы.
Мероприятие начнется 6 декабря, в 11:00.