Татар-информ

3 декабря 2018, 15:31

Общество

Татарская общественность проводила в последний путь поэта и общественного деятеля Рустама Закуанова

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Общество

Татарская общественность проводила в последний путь поэта и общественного деятеля Рустама Закуанова

Фото: Владимир Васильев

Пришедшие сегодня проститься с поэтом отмечают, что Рустам Закуанов всегда доводил любое дело до конца.

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Сегодня татарская общественность простилась с поэтом, лауреатом Государственной премии имени Г. Тукая, общественным деятелем Рустамом Закуановым. Вчера стало известно, что его жизнь оборвалась после тяжелой продолжительной болезни. 

Рустам Газизянович работал на руководящих постах в родном Азнакаевском районе. Его последнее место работы — ПАО «Таттелеком» в Казани. С 2009 года он занимал должность руководителя пресс-службы, вместе с генеральным директором компании Лутфуллой Шафигуллиным за вклад в сохранение культурного наследия поэт был награжден Государственной премией им. Г. Тукая. С 2007 года Закуанов являлся членом Союза писателей Татарстана. 

Проститься с усопшим пришли его родные, коллеги, друзья, поэты и писатели. Траурную панихиду провел председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов. Он отметил, что Рустам Газизянович, за какое бы дело ни брался, всегда выполнял его до конца, оставляя след в душе народа. 

«О чем бы мы ни говорили — о его службе на родной земле, о колхозе, о построенных им школах, о его делах в компании "Таттелеком", где он рука об руку с Лутфуллой Нурисламовичем занимался восстановлением исторических памятников — мы с уверенностью можем сказать, что он трудился во благо народа. Что касается его поэзии, Рустам Закуанов оставил после себя песни, которые в душе народа будут жить многие века», — сказал Салихов. 

Первый заместитель министра культуры Татарстана Эльвира Камалова отметила, что уход Рустама Закуанова стал невосполнимой утратой для татарской культуры, литературы. «Рустам абый был удивительно многогранной личностью. Внимательный, он умел окрылять людей все новыми и новыми идеями. В его произведениях — судьбы людей. Он жил, показывая любовь к истории своего народа, к родной земле, своему народу», — сказала она. 

Закуанов в 2004 году был избран депутатом Государственного Совета Татарстана, его назначили заместителем председателя Комитета по экономике и предпринимательству. С депутатом Разилем Валиевым они работали в плотном сотрудничестве. «Когда он пришел работать в Госсовет, мы были удивлены. К каждому закону, к каждому принятому решению он относился свято, как относился к поэзии, это и удивляло, и радовало», — вспомнил Разиль Валиев. 

Депутат также отметил, что приход Закуанова в мир поэзии тоже был особенным. «Стихи писал, но не публиковался. Чуть боясь, стесняясь, обратился к Туфану Миннуллину. „Если я издам книгу своих стихов, не будет ли неудобно перед народом, не причиню ли неудобств“, — говорил он. Долго советовался, только потом решился окунуться в мир поэзии», — рассказал Валиев. 

На прощальной панихиде выступили заместитель главы Азнакаевского района Назят Нагимов, заместитель генерального директора ПАО «Таттелеком» Рустем Гумаров. Дочь Айгуль рассказала о своем отце, как о жизнелюбе, преданном человеке, который посвящал своему делу всего себя, всю свою энергию. Прощаясь, она сказала: «Отец, после тебя остаются твои дела». 

Рустам Газизянович Закуанов родился 25 мая 1957 года в деревне Учалле Азнакаевского района Татарстана. Окончив Тумутуковскую среднюю школу, проработал один год водителем в родной деревне. В 1975 – 1980 годах учился на отделении журналистики Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина, в газетах появились десятки очерков, зарисовок. Стал известен как журналист. В 2001 — 2004 годах работал первым заместителем главы района и города. В 2004 году был избран депутатом Госсовета РТ. С 2009 года работал в ПАО «Таттелеком». 

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