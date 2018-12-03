Презентация книги журналиста и фронтовика ВОВ состоится в Казани

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 4 декабря, в Союзе журналистов Татарстана журналист Александр Малов презентует автобиографическую книгу «По маршрутам опаленной молодости». Об этом сообщает пресс-служба Союза журналистов РТ.

Автор расскажет гостям о том, как съездил в Берлин, где он снова проехал по местам боев Великой Отечественной войны.

Александр Малов родился 2 октября 1926 года в д. Старые Курбаши Кайбицкого района ТАССР. В 1943 году его мобилизовали. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Был ранен, награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

В 1963 году окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, работал в комсомольских органах, средствах массовой информации Татарстана.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Декабристов, 179, начало в 14:00.

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