Люди с ограниченными возможностями здоровья бесплатно посетят музеи Елабуги

(Елабуга, 3 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках декады инвалидов люди с ограниченными возможностями здоровья смогут посетить музеи Елабуги бесплатно. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Елабужского музея-заповедника.

В эти выходные Елабуга присоединилась ко всероссийской акции «Музей для всех. День инклюзии». В семи музеях были организованы интерактивные программы и занятия. Участниками акции стали свыше 150 детей с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Так, в музее уездной медицины им. В. Бехтерева экскурсию провела настоящая знахарка, которая рассказала гостям о старинных методах лечения и приготовлении отваров из лекарственных трав.

Все программы прошли на благотворительной основе. В субботу и воскресенье людей с ОВЗ принимали также в Доме-музее И. И. Шишкина, Музее истории города, Музее памяти, Музее-усадьбе Н. Дуровой, а в интерактивных мастерских гости смогли посетить мастер-класссы и сделать сувениры своими руками.

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