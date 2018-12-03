(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Житель Нижнекамска едва не задушил подругу за отказ делиться зарплатой, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

«Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Татарстан по "горячим следам" задержали 47-летнего мужчину, который душил и угрожал ножом своей сожительнице. По предварительной информации, причиной конфликта стало нежелание женщины делиться своей зарплатой с гражданским мужем», – рассказали в пресс-службе управления.

Инцидент произошел в минувшие выходные в одной из комнат общежития, расположенного на улице Корабельная в Нижнекамске. Поздно ночью мужчина накинулся на свою гражданскую жену и, требуя у нее деньги, стал душить. После этого он схватился за нож.

Пострадавшей удалось вырваться и убежать в коридор, где она попросила вахтера нажать тревожную кнопку. Прибывшим росгвардейцам напуганная женщина рассказала о случившемся.

Сотрудники Росгвардии обнаружили подозреваемого у друзей в соседней комнате, задержали и передали его полицейским.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».



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