Экс-гендиректор «Рубина» возглавил Центральный стадион Казани

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Бывший генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Ильгиз Фахриев стал директором Центрального стадиона Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе мэрии.

«Распоряжением первого заместителя руководителя исполнительного комитета г. Казани от 23.11.2018 № 3896р „Об И. Г. Фахриеве“ на должность директора муниципального автономного учреждения „Спортивно-оздоровительный комплекс „Центральный стадион“ г. Казани“ назначен Фахриев Ильгиз Газизович», — говорится в сообщении.

О том, что Центральный стадион в Казани выведут из ДЮСШ «Ак Буре», стало известно еще в сентябре. Реорганизацию провели для «сохранения и целевого использования объектов социально-физкультурного назначения».

Также в распоряжении отмечается, что Комитет физической культуры и спорта должен сократить численность работников ДЮСШ «в соответствии с требованиями трудового законодательства в пределах имеющегося численного состава».

До прихода в «Рубин» Фахриев возглавлял Комитет физической культуры и спорта исполкома Казани.

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