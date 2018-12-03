Создание новых производств обсудили в Хельсинки члены Татарстано-Финляндской рабочей группы

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Хельсинки прошло заседание совместной рабочей группы по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Татарстаном и Финляндией. Обсуждалась перспектива создания новых высокотехнологичных производств, в том числе в области высоких технологий и ветроэнергетики. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минпромторга РТ.

«Татарстан и Финляндия подтвердили намерения продолжать реализацию проектов в области развития ветроэнергетики, в области высоких технологий и производства конкурентоспособной на мировых рынках продукции», – сказали в Минпромторге РТ.

От Республики Татарстан в заседании приняли участие замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев, руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина, глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Как уточнили в министерстве, участники заседания также обсудили совместный выпуск продукции в области сельского хозяйства, информационных и телекоммуникационных технологий, проекты в области сервиса и консалтинга.

В ближайшее время членами рабочей группы будет составлен план мероприятий с перечислением основных совместных проектов. Заместитель министра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев предложил провести следующее заседание рабочей группы в мае 2019 года в Татарстане.

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