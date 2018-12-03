Видеоролик жителя Татарстана по теме «Послание в будущее» будут транслировать на ТВ

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Видеоролик жителя Нурлата «Послание в будущее» покажут на экранах телевизоров. Житель Татарстана победил в республиканском конкурсе роликов, объявленном СПИД-центром РТ.

«Конкурс — это всегда дело интересное, это всегда интересует людей. И у людей появляется потребность к знанию. И именно надеясь на это, мы объявили этот конкурс. И он состоялся. Очень много интересных работ. Я думаю, в дальнейшем мы будем также продолжать его», — отметил главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Нияз Галиуллин.

Всего на рассмотрение жюри свои работы прислали 11 человек. Некоторые из них готовили ролики целыми командами.

«Мы решили вместе с нашей группой принять участие в этом конкурсе „Послание в будущее“. Ребята вдохновились, очень все дружно собрались, были идеи. Но мы остановились на идее, что каждый день нашей жизни очень важен», — объяснила Аида Носова.

Параллельно с конкурсом видеоработ в Татарстане прошел и фотоконкурс «Мы здоровая нация. Присоединяйся!». Участникам необходимо было выкладывать позитивные фотографии по теме конкурса на специальный сайт konkurs.infospid.ru. Победителю Айрату Закирову из Балтасинского района РТ организаторы подарили зеркальный цифровой фотоаппарат. Ежемесячно на протяжении конкурса среди вновь присоединившихся участников разыгрывался сертификат на профессиональную фотосессию.

Всего на конкурс было представлено 760 фотографий со всего Татарстана. Наибольшее число фотографий пришло от участников из Казани, Набережных Челнов, Алькеевского и Альметьевского районов республики. Свои работы представили и жители других регионов России.

Конкурсы сотрудники СПИД-центра запустили для формирования положительного отношения жителей Татарстана к сохранению собственного здоровья.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.