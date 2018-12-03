В Казани поймали «домушника», который вынес с трех дач комплект колес и металлические кровати

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Казани полицейские поймали «домушника», который вынес с трех дач комплект колес и металлические кровати. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«С 17 по 24 ноября с заявлениями о кражах в полицию начали обращаться владельцы садовых участков, расположенных в Авиастроительном районе. В одном из случаев злоумышленник похитил из сарая комплект летней резины, а в двух других его добычей стали металлические кровати, строительные инструменты и алюминиевые баки. Сумма причиненного ущерба превысила 20 тысяч рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские в короткие сроки вышли на след предполагаемого преступника. 34-летнего мужчину задержали. Свою вину он полностью признал и сообщил, что большую часть украденного уже успел сдать в пункт приема металла. «Нереализованными» остались лишь колеса, которые во время обыска были изъяты оперативниками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия казанец будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.



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